الاتحاد السكندري : مابولولو ليس للبيع

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد أحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري ، عن موقف الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الفريق، من الانتقال اللعب للأهلي أو الزمالك، خلال فترة يناير المقبل.



وعبر عضو إدارة النادي السكندري خلال تصريحات إعلامية الساعات الأخيرة ، عن تمسك الفريق والقيادة الفنية باللاعب قائلاً : "لا نية لبيع مابولولو للأهلي أو الزمالك أو في مصر بشكل عام، مابولولو أبلغنا أنه لن يمثل في مصر أي فريق إلا للاتحاد السكندري".

وواصل : "مابولولو سعيد للغاية داخل الاتحاد السكندري كما أنه يحظى بحب الجماهير، خاصة أنه مهاجم مميز ويتمكن من التسجيل من ربع فرصة.

مفاوضات طاهر ..

وأكد عضو النادي السكندري، على أن الاتحاد كان يرغب في الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر جناح الأهلي، لكن مجلس إدارة القلعة الحمراء ر فض الفكرة وشدد على أنه غير مطروح للإعارة".

ويأتي مابولولو ، الوقت حالي في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 6 أهداف، بعد انتهاء 6 جولات من مسابقة الدوري.

كان محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري قد تحدث عن موقف مهاجمه خلال تصريحات سابقة : “ لا توجد أي نيه مطلقًا للتفريط في المهاجم الأفضل بالدورى المصرى و في حال الموافقة على انتقال مابولولو ستكون وجهته خارجيًا و ليس داخليًا”.

وأضاف مصيلحي: “ ليس من المنطق بعد رفض العديد من العروض الواردة للتعاقد مع مابولولو عقب نهاية الموسم الماضى سواء داخلية أو خارجية، أن يتم الحديث الآن عن انتقاله ونحن فى بداية الموسم”.