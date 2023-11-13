100 مليون يورو تقرب نجم مانشستر يونايتد من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن نية نادي الهلال السعودي في التوقيع مع أحد نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويستهدف نادي الهلال السعودي في التعاقد مع الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز نجم وسط المان يونايتد في الشتاء القادم من خلال تقدم بعض الإغراءات لإقناعه بإرتداء قميص الشياطين الحمر.

ووفقًا لما ذكرته شبكة Fichajes العالمية فإن أندية الدوري السعودي الكبيرة وعلى رأسها الهلال مستعدة لتقديم عرضًا قياسيًا يصل قيمته نحو 100 مليون يورو لضم فيرنانديز في يناير.

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وفي ذات السياق أكد تركي أكرم كونور إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا لرحيل فيرنانديز إلى صفوف الهلال خلال الشتاء المقبل لتعزيز القوة الهجومية للزعيم الآسيوي.

يذكر أن البرتغالي قد وقع عقدًا جديدًا مع المان يونايتد يمتد حتى يونيو 2026 خلال الفترة السابقة وتم اختياره كقائد للفريق في الموسم الحالي.