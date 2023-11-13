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رد النصر السعودي على شكوى الوحدة ضد تاليسكا

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أندرسون تاليسكا - برشلونة

أندرسون تاليسكا -

تقدمت إدارة نادي الوحدة السعودي بشكوى ضد البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بسبب مشاركته خلال مباراة أول أمس من بطولة الدوري.

وتقدمت إدارة نادي الوحدة باحتجاجٍ رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد مشاركة تاليسكا، الذي لعِب 78 دقيقة من المباراة التي أقيمت أول أمس، وشهدت فوز العالمي ضمن منافسات الجولة 13.

وأكدت صحيفة أن إدارة نادي النصر تلقت خطابًا من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يؤكد إيقاف البرازيلي أندرسون تاليسكا.

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وأبلغت لجنة الانضباط نادي النصر بأنه تم إيقاف تاليسكا في مباراتي الخليج في الجولة الـ 12، والشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وطلب النصر السعودي تحديد اللقاءين اللذين يشهدان غياب تاليسكا، بعد أن تم طرده أمام الاتفاق في دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتم الرد بأنه موقوف عن مباراتي الخليج والشباب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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