بايرن ميونيخ يحسم الجدل حول رحيل نجمه إلى ريال مدريد

حسم نادي رئيس نادي بايرن ميونيخ الجدل حول اهتمام ريال مدريد بضم ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر للبافاري خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وينتهي عقد ألفونسو ديفيز مع نادي بايرن ميونيخ في 30 يونيو 2025، وبالتالي قد يسبب ضغط على النادي الألماني للتفريط في اللاعب.

وقال هربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ، في تصريحات نقلتها صحيفة “Abendzeitung” الألمانية، “ديفيز مرتبط بعقد حتى يونيو 2025 معنا، فهو أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في العالم”.

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وتابع في حديثه ” نأمل بالطبع الاحتفاظ بخدماته معنا في بايرن ميونخ، وآمل أن يرغب في البقاء أيضًا”.

ويرغب نادي ريال مدريد بشدة في التعاقد مع الدولي النمساوي لتعزيز صفوف المرينجي في الموسم المقبل خاصًة في ظل تراجع مستوى فيرلاند ميندي.

ويستعد بايرن ميونيخ للمواجهة المرتقبة أمام نادي كولن ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الألماني.