مفاجأة.. مدرب الاهلي السعودي يطلب رحيل فيرمينيو

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن اقتراب الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينيو مهاجم النادي الاهلي السعودي من الرحيل في الشتاء المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “عكاظ” السعودية فإن ماتياس يايسله المدير الفني لـ الاهلي السعودي طلب رحيل اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو عن صفوف الفريق.

وأشارت الصحفية السعودية فإن يايسلة يرغب في استبدال اللاعب البرازيلي عدم اكتسابه المستوى المأمول منذ انضمامه إلى الراقي.

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وجاء طلب المدرب الألماني خلال اجتماعه مع مجلس إدارة النادي، حيث أكد على ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد يلبي متطلباته.

وينتظر يايسله عودة المدافع التركي مريح دميرال من الإصابة، لتعزيز خط الدفاع كما يحتل الراقي المرتبة الثالثة بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة.