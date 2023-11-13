"صعبان عليا فتوح".. نجم الزمالك يوجه نداء لمجلس الإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد عبدالحليم نجم الزمالك السابق، رسالة لمجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، بشأن أحمد فتوح لاعب الفريق.

قال "عبدالحليم"، في لقاء تلفزيوني عبر قناة النهار: "أرى أن قرار عرض الثلاثي الفريق أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع، كان قرار صائب، بعد ما فعلوه".

وأضاف: "صعبان عليا لاعب بموهبة فتوح بسبب القرارات التي يتخذها خاصةً أنه أفضل لاعب في مركز الظهير الأيسر حاليا بالكرة المصرية".

وأوضح: "اتمنى من مجلس الإدارة، حال تقدم ثلاثي باعتذار إلى النادي، يحصلوا على فرصة ثانية خاصةً فتوح الذي يحتاجه النادي في المرحلة المقبلة ولابد من تجديد عقده، وهذا لا يمنع أن الثلاثي مخطئ بشكل كامل".