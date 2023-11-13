"ليس لدي طلبات".. مدرب الزمالك يكشف سر إقصاء بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث معتمد جمال المدرب المؤقت للفريق الأول بنادي الزمالك عن تحقيق الفوز على بيراميدز والتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

قال معتمد جمال في لقاء تلفزيوني مع قناة الزمالك: "اسم الزمالك الكبير سر تحقيق الفوز على بيراميدز وساهم في خلق الدوافع عند اللاعبين رغم الإصابات العديدة التى عانينا منها قبل اللقاء".

أضاف: "اللاعبين على المستوى البدني قدموا مباراة كبيرة، وأخبرت ناصر منسي وسامسون بضرورة العمل لاعتمادي عليهم في المباراة لذلك تألق بعد مشاركتهم".

أوضح مدرب الزمالك: "ليس لدي طلبات من مجلس الإدارة، أنا ابن نادي الزمالك وشرف لي العمل داخل النادي وفى خدمة القلعة البيضاء، و لن نبخل بأي نقطة عرق من أجل عودة نادي الزمالك لمكانته الطبيعية".