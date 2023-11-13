حلمي طولان: شككوا في انتمائي للزمالك.. وهؤلاء تآمروا ضدي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق، عن انتمائه الشديد للنادي الأبيض، وما تعرض له في الفترة الماضية من تشكيك في ذلك، من قبل البعض، بسبب الحديث عن الأزمات التي يعاني منها النادي.

قال حلمي طولان، في لقاء تلفزيوني عبر قناة الزمالك: "كان هناك مسؤولين داخل النادي يشككون فى انتمائي للقلعة البيضاء، وأنا ابن النادي قلبًا وقالبًا، وأتمنى أن يكون الزمالك أفضل نادي في العالم".

أوضح "طولان": "كنت أحاول إظهار عيوب النادي لكي يتم إصلاحها من جانب الإدارة، وليس بهدف التقليل من الزمالك، ولكن اللجان الإلكترونية على السوشيال ميديا كانت تزيف الحقائق وتحاول طمس تاريخ النادي ورموزه".

أكمل: "شككوا في انتمائي للقلعة البيضاء، لذلك كانت جماهير الزمالك تشعر بالغضب مني بسبب ما يتم نشره من خلال السوشيال ميديا".

أضاف: "خلال تجربتي مع فريق البنك الأهلي، اللاعبين تآمروا ضدي بفعل فاعل وبمساندة أحد المسؤولين فى النادي، وكانوا لا يحتفلون عند تسجيل هدف للفريق، وفضلت الرحيل بسبب ذلك".