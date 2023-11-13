"مفيش محترف عملها".. الجمهور يتذكر هذا الموقف لمحمد صلاح مع مؤمن زكريا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تذكر أحد الجماهير، الموقف الإنساني، الذي قام به محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول، تجاه زميله مؤمن زكريا، بتواجده في الاحتفال بالفوز بدرع الرابطة.

وجاء ذلك على هامش، تألق اللاعب المصري، أمس وقيادة فريقه للفوز على برينتفورد بثلاثية نظيفة، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أحرز منهم هدفين.

ونشر المشجع عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا، صور محمد صلاح، مع مؤمن زكريا، خلال الاحتفال، وكتب: "خلونا نفتكر لما محمد صلاح أرسل دعوة خاصة لمؤمن زكريا لحضور مباراة الكأس و كمان اشتغل على التحضيرات أنه يدخل غرفة الملابس ويحتفل مع الفريق لو فازوا بالبطولة".

أكمل: "محدش من اللي احترفوا بره عملها غيره، إنك تفضل فاكر زميلك في المنتخب وتعمله مفاجأة وتبعتله دعوة خاصة تبقى إنسان محترم جدا".

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