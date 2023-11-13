بقرار الإدارة.. مجدي عبد الغني يكشف اقتراب محمد حلمي من هذا المنصب بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق، اقتراب محمد حلمي نجم الزمالك السابق، من العمل داخل النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال مجدي عبد الغني خلال تقديمه برنامجه عبر قناة الشمس:" الزمالك يعمل على إعادة هيكلة لمدربي قطاع الناشئين وسيكون هناك تغييرات، خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي سيقام اليوم الإثنين".

وأوضح:" ما علمته أن محمد حلمي المرشح الأقوى لرئاسة قطاع الناشئين داخل نادي الزمالك نظرا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها".

وأكمل: "مجلس إدارة نادي الزمالك سيتخذ قرارات عديدة خلال اجتماع اليوم الإثنين، بينها تعيين محمد حلمي رئيسا لقطاع الناشئين بالنادي".