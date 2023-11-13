شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد وجهة كريستو حال رحيله عن الأهلى فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى وجهة التونسى محمد الضاوى كريستو لاعب الفريق حال الاستقرار على رحيله فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب كولر فى خروج كريستو للإعارة بالدوري المصري على طريقة الجزائري أحمد القندوسى لاعب المارد الأحمر الذى تمت اعارته لصفوف سيراميكا فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية وتألق بشدة .

ومنح كولر كريستو وعداً بالحصول على فرصة فى مباريات المارد الأحمر المقبلة، بعد غيابه عن المشاركة بالمباريات خلال الفترة الأخيرة رغم ظهوره بشكل مميز فى الدقائق التى يمنحها له المدرب السويسري.

وطالب كولر لاعبه التونسى بمواصلة الاجتهاد فى التدريبات، مشدداً على رغبته فى منحه فرصة كاملة للتعبير عن قدراته وإمكانياته فى المباريات المقبلة، لاسيما أن المدرب السويسري قرر زيادة عملية التدوير فى صفوف الأهلى بعد الخروج من دوري السوبر الأفريقى، بالإضافة لتلاحم المباريات وضيق الوقت.

يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة