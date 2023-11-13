شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني تحافظ على الصدارة للأسبوع الـ 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبات خلال شهر نموفمبر الجاري، وواصلت البطلة المصرية نور الشربيني سيطرتها على التصنيف العالمي للأسبوع الـ 11على التوالي، خاصة بعد تتويجها مؤخراً ببطولة كأس جراسهوبر. وجاء تصنيف اللاعبات فى قائمة توب 10 كالتالي:

تصنيف سيدات الاسكواش 1ـ نور الشربيني 2ـ نوران جوهر 3ـ هانيا الحمامي 4ـ النيوزيلندية جويل كينج 5ـ الأمريكية أماندا صبحي 6ـ نور الطيب 7ـ البلجيكية نيلي جليس 8ـ الإنجليزية جورجينا كيندي 9ـ الأمريكية أوليفيا فيتشر 10ـ البلجيكية تيني جليس

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