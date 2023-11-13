شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطمئن على جاهزية باسم مرسى وصالح جمعة لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على جاهزية الثنائى باسم مرسى وصالح جمعة لاعبا الفريق لمواجهة بيراميدز المقبلة بعدما قاد الثنائى للدراويش للفوز على ساحة دمياط ودياً بالأمس.

وفاز الفريق الأول بالإسماعيلى على نظيره ساحة دمياط بثلاثية نظيفة ، فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين مساء أمس على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن التحضيرات اليومية استعدادا للقاء بيراميدز فى مسابقة الدورى العام المصرى .

وأحرز ثلاثية الإسماعيلى خلال اللقاء باسم مرسى هدف من ضربة ثابتة ثم صالح جمعة من ركلة جزاء ثم صالح جمعة الهدف الثالث والأخير لينتهى اللقاء.

يخوض فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، اليوم الاثنين، مباراة ودية مع المروج الليبى باستاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة بيراميدز بالدوري، وطلب إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، خوض عدة مباريات ودية من أجل تجهيز اللاعبين استعدادا لمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة في دوري Nile والمقرر لها 28 نوفمبر الجاري.

وبدأ الإسماعيلى ودياته أمس، الأحد، بمواجهة ساحة دمياط، ثم مواجهة المروج الليبي اليوم الإثنين، ثم فيوتشر في 17 نوفمبر الجاري ثم مواجهة طلائع الجيش 19 نوفمبر الجارى واخيرا مواجهة المقاولون العرب في 22 نوفمبر.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة توقف الدوري لعلاج الأزمات الفنية التي يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضعف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف في 6 لقاءات، وعلاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

وحذر إيهاب جلال اللاعبين الأساسيين بإحالتهم إلى دكة البدلاء بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين، ووضع برنامج بدنى قوي لكل اللاعبين لرفع كفاءتهم البدنية التي تأثرت كثيرا في المباريات الماضية.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء و تعادل فى مثله خسر فى 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.