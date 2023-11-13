شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تبلغ معتمد جمال بالاستمرار فى قيادة الفريق لـ يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، عن أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، استقر على استمرار معتمد جمال فى منصب القائم بأعمال المدير الفني، حتى شهر يناير المقبل، ولحين التعاقد مع مدير فني أجنبي يليق باسم القلعة البيضاء.

وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن مجلس الإدارة يفضل استمرار الجهاز الفني للزمالك الحالي والذي يضم معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني، وأحمد مجدي مدرب، ومحمد عبد المنصف مدربًا للحراس، وعبد الواحد السيد مديرًا للكرة، خاصة بعدما نجح الجهاز في قيادة الفريق لنهائي كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز.

تابع المصدر، أن إدارة الزمالك اخبرت الجهاز الفني بالاستمرار بكامل هيئته مع تقديم كامل الدعم، لشهر يناير المقبل، وذلك في ظل عدم وجود مدير فني أجنبي مناسب للمرحلة المقبلة، وإن جميع السير الذاتية المعروضة علي المجلس غير مناسبة في الفترة الحالية.