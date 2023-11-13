شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج يحافظ على الصدارة وتقدم مصطفى عسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين خلال شهر نوفمبر الجاري، وواصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة سيطرته على التصنيف العالمي. وشهد تصنيف الأسبوع الجاري، تقدم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى المركز الثالث وذلك بعدما حل وصيفاً في بطولة ماليزيا عقب خسارته المباراة النهائية أمام مواطنه كريم عبد الجواد، بينما تراجع الانجليزي محمد الشوربجي إلى المركز الرابع، والنيوزيلندي بول كول إلى المركز الخامس. وجاء تصنيف اللاعبين فى قائمة توب 10 كالتالي:

تصنيف الرجال 1ـ علي فرج 2ـ البيروفي دييجو إلياس 3ـ مصطفى عسل 4ـ الإنجليزي محمد الشوربجي 5ـ النيوزيلندي بول كول 6ـ كريم عبد الجواد 7ـ مازن هشام 8ـ الإنجليزي مروان الشوربجي 9ـ طارق مؤمن 10ـ الويلزي جويل مكين

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