شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب القوس والسهم يتوج بالبطولة الأفريقية ..واستقبال رسمي للبعثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض المنتخب المصري للقوس والسهم، سيطرته على جوائز البطولة الأفريقية الثالثة عشرة التي أختتمت منافساتها بالأمس في مدينة نابل التونسية، بعدما حصد المنتخب 7 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، ليحتل المركز الأول في الترتيب العام للبطولة.

وتوج منتخب بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق للرجال، وذهبية فرق السيدات، بخلاف فوز يوسف طلبة الميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال، وجنى كامل بالميدالية الذهبية في منافسات فردي السيدات.

وحصدت رنا كامل الميدالية الفضية في منافسات فردي السيدات، بينما حصل شريف محمد على برونزية فردي الرجال، كما حصل المنتخب على برونزية الزوجي المختلط"يوسف طلبة وجنى علي".

وكان منتخب مصر للقوس والسهم ضمن مقعدين للرجال والسيدات في أولمبياد باريس 2024، ومثل بعثة المنتخب في البطولة الأفريقية كل من، علي عبد البر ويوسف طلبة وشريف أشرف وبهاء عمرو وجنى علي وليندا شرف الدين وندى عزام ورنا كامل، ويترأس البعثة أحمد سامح عضو مجلس الإدارة، ويتولى تدريب المنتخب الدكتور ماجد محيي الدين.

وحرص السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس على مؤازرة بعثة منتخب القوس والسهم في النهائيات، كما شارك السفير مع كل من وزير الرياضة التونسى السيد كمال قديش و السيد طارق الأميري رئيس الاتحاد الافريقي للقوس و السهم و السيد رضا المناعى رئيس الاتحاد التونسى للرماية بتتويج اللاعبين الفائزين في المباريات النهائية.

ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب القوس والسهم إلى القاهرة اليوم على أن يكون هناك استقبال رسمي للبعثة بعد تحقيق المركز الأول في البطولة الأفريقية والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص على تهنئة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر بعد الفوز بالبطولة الأفريقية وضمان التأهل لأولمبياد باريس بمقعدي فردي الرجال والسيدات، كما تقدمت اللجنة الأولمبية المصرية بالتهنئة لمجلس إدارة اتحاد القوس والسهم على الانجاز الذي تحقق بحصد اللقب الأفريقي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية.

ومن جانبه أعرب الدكتور علاء جبر رئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم عن سعادته بالفوز بالبطولة الأفريقية والتأهل لأولمبياد باريس 2024، وأشاد بلاعبي ولاعبات المنتخب والمدير الفني وأثنى على الجهد المبذول من الجميع والذي تكلل بالتأهل للأولمبياد وحصد البطولة الأفريقية.