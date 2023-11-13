شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يتقدم بشكوى ضد الزمالك فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه منذ قليل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، إلى مقر اتحاد الكرة، بصحبة وكيل أعماله.

وكشف مصدر أن أوسوريو قرر التقدم بشكوى ضد نادي الزمالك، بعد فسخ التعاقد معه، ولم يحصل المدرب علي مستحقاته المتأخرة لدي النادي أو قيمة الشرط الجزائي حتي الآن، الأمر الذي دفعه للتقدم بشكوى ضد القلعة البيضاء لحفظ حقوقه.