شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يرحب بالصفقات التبادلية مع الأهلي في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مسؤولو مودرن فيوتشر بالصفقات التبادلية مع النادي الأهلي في يناير المقبل، وذلك على هامش اهتمام النادي الأحمر بالحصول على خدمات عمر كمال عبد الواحد الجناح الأيمن لمودرن فيوتشر في موسم الانتقالات الشتوي المرتقب.

ويأتي ترحيب مسؤولو فيوتشر بالصفقات التبادلية، رغبة في دعم صفوف الفريق في يناير، خاصة وأن عقد عمر كمال عبد الواحد، ينتهي مع مودرن فيوتشر في نهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل عن النادي بشكل مجاني.

وأكد وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي فيوتشر، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، على قوة العلاقة التي تربط النادي الأهلي بنادي مودرن فيوتشر، خاصة وأن مودرن فيوتشر كان له دور بارز في تألق عدد من لاعبي الأهلي في الموسم الماضي وعودتهم إلى الفريق الأحمر يأتي على رأسهم محمد عبد المنعم وكذلك كريم نيدفيد.

من ناحية أخرى، بدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، رحلة استكشاف سوبر سبورت الجنوب أفريقي لتحديد نقاط القوة والضعف، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد السلام.