شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم مروان حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، عن حقيقة تلقي النادي المصري عروضاً رسمية من الأهلي أو الزمالك، لضم مروان حمدي مهاجم الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المصري لم يتلقى عروضاً رسمية حتى الآن من القطبين لضم اللاعب، مضيفاً أن المصري لم يحسم قراره بعد بخصوص بيع اللاعب في يناير المقبل.

يواصل مروان حمدي، مهاجم النادي المصري، التدريبات الانفرادية على هامش معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة استعداداً لاستئناف مباريات الدوري، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة النادي بإيقاف اللاعب وخصم مليون جنيه من مستحقاته بعد واقعة البصق على الجماهير التي شهدتها مباراة بيراميدز في الدوري والتي انتهت بهزيمة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان مروان حمدي قد قام بالبصق على الجماهير خلال استبداله أثناء المباراة، ويترقب اللاعب موقف إدارة المصري لحسم مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.