أن بي ايه: فيلادلفيا يواصل انتصاراته

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : سجل تيريز ماكسي 50 نقطة وأضاف الكاميروني جويل إمبيد 37 نقطة وقادا فريقهما فيلادلفيا سفنتي سيكسرز انتفاضته وانتصاراته المتتالية عندما تغلب على ضيفه إنديانا بايسرز 137 126 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وواصل فيلادلفيا حصد الانتصار تلو الآخر رافعا غلته إلى ثمانية متتالية وتحديدا منذ خسارته المباراة الافتتاحية امام مضيفه ميلووكي باكس بفارق نقطة واحدة فقط 117 118.

لم يقف تألق تيريز الذي سجل أكبر غلة في مسيرته الاحترافية بعدما كانت سابقا 44 نقطة، عند التسجيل فقط بل حقق سبع متابعات مع خمس تمريرات حاسمة، فيما حقق إمبيد، افضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، "دابل دابل" مع 13 متابعة وسبع تمريرات حاسمة.

وأضاف توبياس هاريس 18 نقطة مع تسع متابعات لفيلادلفيا الذي خاض المباراة في غياب لاعبه كيلي أوبري جونيور الذي تعرض لحادث سير أدى إلى إصابته بكسر في الضلع وإصابات أخرى بعد أن صدمته سيارة أثناء سيره بالقرب من منزله السبت. عولج أوبري في المستشفى وخرج، لكنه كان في أذهان زملائه في الفريق.