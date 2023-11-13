جيبوتي وسيراليون أولى خطوات المنتخب نحو المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر، لبدء مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال عام 2026 المقبل ، إذ يشارك في المجموعة الأولى مع منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون وجيبوتي، وإثيوبيا.





ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا خلال فترة التوقف الحالية بشهر نوفمبر، مواجهتين في تصفيات كأس العالم 2026.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بملاقاة جيبوتي في الجولة الأولى يوم الخميس 16 نوفمبر، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة ،

ويخوض منتخب مصر ثاني مبارياته مع نظيره سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

قائمة منتخب مصر لمباراتي جيبوتي وسيراليون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.