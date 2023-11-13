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ترتيب الدوري الإسباني.. جيرونا علي القمة بقيادة شقيق جوراديولا

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ياسر رشاد - القاهرة - يشهد جدول ترتيب صراع شرس في صدارة الترتيب، حيث يقدم فريق جيرونا واحدة من أكبر المفاجآت هذا الموسم، وذلك لإعتلاء القمة علي حساب وبرشلونة.

ولأول مرة في تاريخ نادي جيرونا على مدار 93 عاماً، يتربع على قمة دوري الأضواء، الفريق الذي يقوده المدرب ميتشل ويترأسه بيري جوارديولا، شقيق بيب مدرب مانشستر سيتي.

 

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد ختام الجولة الـ13

1 جيرونا، 34 نقطة.

2 ريال مدريد، 32 نقطة.

3 ، 30 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 28 نقطة.

5 أتلتيك بلباو، 24 نقطة.

6 ريال سوسيداد، 22 نقطة.

7 ريال بيتيس، 21 نقطة.

8 لاس بالماس، 18 نقطة.

9 فالنسيا، 18 نقطة.

10 رايو فاييكانو، 18 نقطة.

11 خيتافي، 16 نقطة.

12 أوساسونا، 14 نقطة.

13 إشبيلية، 12 نقطة.

14 فياريال، 12 نقطة.

15 ألافيس، 12 نقطة.

16 قادش، 10 نقاط.

17 مايوركا، 9 نقاط.

18 سيلتا فيجو، 7 نقاط.

19 غرناطة، 7 نقاط.

20 ألميريا، 3 نقاط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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