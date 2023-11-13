ترتيب الدوري الإسباني.. جيرونا علي القمة بقيادة شقيق جوراديولا

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد جدول ترتيب الدوري الإسباني صراع شرس في صدارة الترتيب، حيث يقدم فريق جيرونا واحدة من أكبر المفاجآت هذا الموسم، وذلك لإعتلاء القمة علي حساب ريال مدريد وبرشلونة.

ولأول مرة في تاريخ نادي جيرونا على مدار 93 عاماً، يتربع على قمة دوري الأضواء، الفريق الذي يقوده المدرب ميتشل ويترأسه بيري جوارديولا، شقيق بيب مدرب مانشستر سيتي.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد ختام الجولة الـ13

1 جيرونا، 34 نقطة.

2 ريال مدريد، 32 نقطة.

3 برشلونة، 30 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 28 نقطة.

5 أتلتيك بلباو، 24 نقطة.

6 ريال سوسيداد، 22 نقطة.

7 ريال بيتيس، 21 نقطة.

8 لاس بالماس، 18 نقطة.

9 فالنسيا، 18 نقطة.

10 رايو فاييكانو، 18 نقطة.

11 خيتافي، 16 نقطة.

12 أوساسونا، 14 نقطة.

13 إشبيلية، 12 نقطة.

14 فياريال، 12 نقطة.

15 ألافيس، 12 نقطة.

16 قادش، 10 نقاط.

17 مايوركا، 9 نقاط.

18 سيلتا فيجو، 7 نقاط.

19 غرناطة، 7 نقاط.

20 ألميريا، 3 نقاط.