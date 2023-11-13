طبيب الزمالك يكشف مستجدات برنامج الونش التأهيلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد أسامة، طبيب الفريق الأول للزمالك، عن مستجدات البرنامج التأهيلي لمدافع الأبيض محمود حمدي الونش، وعودته للانتظام في التدريبات الجماعية.

وأكد طبيب الزمالك على أن الونش أنهى المرحلة الثانية من برنامج التأهيل البدني، ويتبقى مرحلة ثالثة وأخيرة ليعود بعدها إلى التدريبات الجماعية مجددًا.

وحدد طبيب الزمالك موعد شهر، توقيتًا أوليًا لعودة المدافع الدولي لتدريبات الزمالك مجددًا، بعد أن أكد على إجراء اللاعب قياسات طبية وبدنية من وقت لآخر للوقوف على مدى جاهزيته.

على صعيد متصل اقترب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، من قيادة فريق كروز آزول المكسيكي، عقب مغادرته نادي الزمالك بشكل نهائي وحصوله على وعد بتصفية جميع مستحقاته.

انتقال أوسوريو للمكسيك:

أشارت تقارير إلى أن ممثلي المدرب الكولومبي تلقوا عرضًا تفاوضيًا جادًا للحصول على خدمات المدرب صاحب الـ 62 عامًا.

يذكر أن المدرب الكولمبي سبق أن قاد منتخب المكسيك ثلاثة أعوام، وتمكن معهم من تحقيق الانتصار على ألمانيا في مونديال 2018.

كان الكولومبي أوسوريو، أعلن الساعات الماضية تأجيل سفره حتى الحصول على مستحقاته لدى النادي الأبيض.

وحصل المدرب الكولومبي على وعد بتحصيل مستحقاته خلال أيام قليلة، مفضلاً الانتظار.