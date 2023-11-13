وزير الرياضة يكرم منتخب البوتشا بعد تتويجه ببطولة افريقيا والتأهل لبارلمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي على تكريم المنتخب المصري للبوتشا اليوم بمركز التعليم المدنى بالجزيرة وذلك بعد حصوله مؤخرا على البطولة الافريقية متفوقا على منتخبات افريقية لها باع كبير فى اللعبة.

واعرب وزير الرياضة عن تقديره للمنتخب المصري للبوتشا ولاعبيه ، موضحا ان الهدف هو ممارسة الرياضة بالشكل المفروض ومركزا ومشيدا بدور الاسرة على تشجيع اولادهم لممارسة الرياضة وهو الهدف الاكبر والاسمي.

وتقدم الدكتور أحمد ادم رئيس الاتحاد المصري للبوتشا بالشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير ووقوفه بجانب منتخب البوتشا خلال الفترات الماضية كما قام بوعد وزير الرياضة بتحقيق اول ميدالية فى الاوليمبياد البارالمبي القادم ٢٠٢٤.

وكان المنتخب المصري للبوتشا قد نجح فى التأهل لدورة الألعاب البارالمبيةباريس ٢٠٢٤ بعد تتويجه مؤخرا ببطولة افريقيا والتى استضافتها مصر فى يوليو الماضي حيث استطاع المنتخب المصري للبوتشا تحقيق ٨ ميداليات منهم ٤ ميداليات ذهبية و٣ ميداليات فضة وميدالية برونزية ، وهي تعد المرة الأولى في تاريخ مصر التأهل الى الأولمبياد البارالمبي بباريس ٢٠٢٤

وتعد رياضة البوتشا واحدة من أحدث الرياضات التي تم إدخالها في حركة الأولمبياد الخاص على مستوى الألعاب العالمية سنة ١٩٩٥ ودخلت اللعبة مصر منذ ٢٠١٨ .

حضر فاعليات التكريم الدكتورة سونيا دنيا رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية والدكتور عصام سراج مساعد الوزير للتسويق والاستثمار والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية والدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية

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