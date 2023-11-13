الونش والجزيري يواصلان خوض البرنامج التأهيلي

ياسر رشاد - القاهرة - واصل محمود حمدي "الونش" وسيف الدين الجزيري، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجهما التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وخاض الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، قبل خوض فقرة إضافية بالركض حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

معتمد جمال يتحدث عن مباراة الزمالك المقبلة في الكونفدرالية

في سياق متصل تحدث الكابتن معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، عن مباراة أبو سليم المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية، مؤكدًا أنها مواجهة صعبة وخصم قوي لا يستهان به.

صرح معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، عبر قناة الزمالك: "سيكون هناك معسكر مغلق للفريق في الإسكندرية قبل مواجهة أبو سليم الليبي فى بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية".

وتابع: "سنعمل على علاج المشاكل الدفاعية بالفريق، ونأمل في شفاء المصابين خلال الفترة المقبلة من خلال الجهاز الطبي الذى يعمل بكل جهد".

وأوضح قائلًا: "ليس لدي طلبات من مجلس الإدارة، فأنا ابن نادي الزمالك، وشرف لي العمل داخل النادي وفى خدمة القلعة البيضاء، ولن نبخل بأي نقطة عرق من أجل عودة نادي الزمالك لمكانته الطبيعية".

وعن حديثه عن مباراة بيراميدز قال: "جميع اللاعبين بذلوا أقصد جهد فى المباراة بيراميدز، وأشكر الإدارة بسبب الثقة التى منحوها لي قبل لقاء مصيري مثل بيراميدز".