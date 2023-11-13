موعد مباراة مصر وجيبوتي المقبلة في تصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني لخوض أولى مواجهاته في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة 2026، بملاقاة نظيره الجيبوتي مساء يوم الخميس 16 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر انطلاق اللقاء في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويخوض المنتخب الوطني اللقاء بقائمة تضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.

يخوض المنتخب الوطني، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، خلال فترة التوقف الحالية بشهر نوفمبر، مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الأولى، بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جوار بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون وجيبوتي، وإثيوبيا.