شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة بترول أسيوط والان مع تفاصيل الخبر
وجاء التشكيل كالتالي :
عمرو شعبان في حراسة المرمى
خط الدفاع : عمرو الجزار ، أحمد طارق ، عبد الرحمن بودي ، عموري
خط الوسط : محمود غالي ، محمد حجازي ، شيكو محارب
خط الهجوم : عمرو مصطفى ، عبده يحيى ، رجب مارو
ويبحث خالد عيد عن الفوز الخامس فى مسابقة دورى المحترفين لمواصلة الضغط على بتروجت وانتزاع الصدارة، ومواصلة الاقتراب من حلم العودة مجددا للدورى الممتاز، ويجرى اليوم البروفة الأخيرة لمباراة بترول أسيوط الذى يرى أنها صعبة ولن تكون سهلة على أبناء المحلة.
يذكر أن غزل المحلة يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب دورى المحترفين برصيد 14 نقطة، جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات، والتعادل فى مواجهتين، والخسارة فى لقاء، سجل مهاجمو المحلة 9 أهداف، فيما تلقت شباكهم 5 أهداف.
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