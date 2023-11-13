خالد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة بترول أسيوط

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة، تشكيل فريقه لمواجهة بترول أسيوط المقرر اقامتها اليوم ، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين لكرة القدم.

وجاء التشكيل كالتالي :

عمرو شعبان في حراسة المرمى

خط الدفاع : عمرو الجزار ، أحمد طارق ، عبد الرحمن بودي ، عموري

خط الوسط : محمود غالي ، محمد حجازي ، شيكو محارب

خط الهجوم : عمرو مصطفى ، عبده يحيى ، رجب مارو

ويبحث خالد عيد عن الفوز الخامس فى مسابقة دورى المحترفين لمواصلة الضغط على بتروجت وانتزاع الصدارة، ومواصلة الاقتراب من حلم العودة مجددا للدورى الممتاز، ويجرى اليوم البروفة الأخيرة لمباراة بترول أسيوط الذى يرى أنها صعبة ولن تكون سهلة على أبناء المحلة.