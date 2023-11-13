شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب المنفرد آخر مراحل تأهيل عمرو السولية فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الأهلى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة بمزق فى العضلة الخلفية وذلك بالتدريب منفرداً بشكل يومى على ستاد مختار التتش رغم حصول الفريق على راحة سلبية.

ويأمل السولية فى اللحاق بمباريات الأهلى بعد انتهاء الاجندة الدولية فى ظل غيابه عن المارد الاحمر من نهاية الموسم الماضى.

يحدد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، برنامج الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدوري لظروف الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري، وخوض منتخب مصر مباراتيه أمام جيبوتي وسيراليون فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم القادمة، بعد العودة من سويسرا وانتهاء الإجازة التى حصل عليها فى الأهلي.

ومنح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه راحة 7 أيام بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري، خلال فترة توقف المسابقة الحالية لظروف الأجندة الدولية في شهر نوفمبر، على أن يعود الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش.

وتوجه كولر وجهازه المعاون إلى سويسرا لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته قبل العودة إلى القاهرة مجددا وقيادة تدريبات الأهلي، خاصة أنه لم يسافر فى التوقف الدولي السابق لشهر أكتوبر وسافر إلى الغردقة لقضاء تلك الإجازة.