شكرا لقرائتكم خبر عن غياب زيزو وطارق وعبد المجيد عن تدريبات الزمالك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب أحمد سيد "زيزو" ومحمد طارق وحسام عبد المجيد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداد للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء غياب "زيزو" عن تدريبات الزمالك بسبب انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني الأول استعداداً لخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، في حين يغيب الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد طارق لانضمامهما لمعسكر المنتخب الأولمبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.