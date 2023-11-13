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انطلاق بطولة التجديف الأهلية 17 نوفمبر بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للتجديف، انطلاق البطولة الأهلية المجمعة للتجديف في القاهرة، التى ينظمها الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري،  يومي الجمعة والسبت 17 و18 نوفمبر، البطولة ستجمع 12 ناديًا من مختلف انحاء الجمهورية، من بينها اندية المعادي واليخت المصري، الشرطة، طلائع الجيش، الكهرباء، المقاولون العرب، المنصورة، أسوان، البنك الأهلي، القناة الرياضي بالإسماعيلية، وهيئة قناة السويس ببورسعيد.

 

يشارك أكثر من 500 لاعب ولاعبة في 68 سباقًا متنوعًا، حيث يشمل المنافسات فئات مختلفة من الرجال والسيدات، وناشئين وناشئات، وبراعم  في قوارب الفردي والزوجي المزدوج المجداف، والزوجي بدون دفة، والرباعي، والثماني، ومراكب اليوليتا.

 

تعتبر هذه البطولة فرصة للمشاركين لتحقيق تميزهم في مياه نهر النيل بالقاهرة، وستستمر المنافسات على مدار اليومين، وذلك في إطار تعزيز روح التنافس وتشجيع ممارسة التجديف بمختلف الفئات العمرية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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