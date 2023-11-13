شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وليبيا في بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب الشباب لمواجهة نظيره الليبي ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا للشباب، حيث يترأس البعثة المصرية محمد أبو الوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ، وتضم البعثة 22 لاعبا.

وتستضيف تونس بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا خلال شهر نوفمبر الحالي، والتي تسعى من خلالها المنتخبات للاستعداد لتصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم.

المنتخب التونسي كان من حقق لقب البطولة الماضية، ولكن هذه النسخة من المتوقع أن تكون المسابقة أقوى مع أجيال مميزة للغاية في المغرب ومصر تحديدًا.

موعد مباراة مصر وليبيا

تقام مباراة مصر وليبيا في الثالثة عصر الأربعاء المقبل، الموافق 15 نوفمبر.

قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة

ضمت القائمة التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة والتي يحقق لقبها الفريق الأكثر حصدا للنقاط بين المنتخبات الـ 5 المشاركة: مصر – ليبيا – تونس – المغرب – الجزائر.