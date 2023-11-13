تصفيات أوروبا 2024: استدعاء كول بالمر الى منتخب إنكلترا للمرة الأولى

الرياص - اسماء السيد - لندن: كوفئ لاعب الوسط المهاجم لنادي تشلسي كول بالمر (21 عاما) على عروضه الرائعة منذ مطلع الموسم الحالي من خلال استدعائه للمرة الاولى الى صفوف منتخب انكلترا الاول لكرة القدم للمباراتين الاخيرين ضمن تصفيات كاس اوروبا 2024.

كما استدعى مدرب منتخب "الاسود الثلاثة" غاريث ساوثغيت لاعبين اخرين للمرة الاولى هما قلب دفاع استون فيلا ازري كونسا (26 عاما) ولاعب وسط مانشستر سيتي ريكو لويس (18 عاما) وذلك لتعويض غياب الثلاثي المؤلف من جيمس ماديسون (توتنهام) ولويس دانك (برايتون) وكالوم ويلسون (نيوكاسل) بداعي الاصابة.

وتألق بالمر هذا الموسم في صفوف تشلسي بعد انتقاله اليه قادما من مانشستر سيتي في اليوم الاخير من سوق الانتقالات الصيفية مقابل 51 مليون يورو. سجل اربعة اهداف بينها هدف التعادل من ركلة جزاء في مرمى مانشستر سيتي بالذات في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع خلال مباراة مجنونة انتهت بتعادل مثيرا 4 4 الاحد في الدوري الانكليزي الممتاز.