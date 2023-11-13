أول تحرك من أوسوريو ضد الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مصر الاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل.

ووفقا لموقع "مصراوي"، فقد تواجد أوسوريو داخل مقر اتحاد الكرة بصحبة وكيله محمد حبشي، من أجل الاستفسار عن مصير مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك.

ومنقل الموقع عن مصدر قوله إن أوسوريو لم يقدم شكوى كما يتردد، ولكنه طالب بمعرفة موعد حصوله على مستحقاته والشرط الجزائي المستحق، كنوع من الحفاظ على حقوقه.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الزمالك إقالة الكولومبي خوان أوسوريو من تدريب الفارس الأبيض، مع إنهاء مستحقاته المالية خلال أيام قليلة، خاصة وأن المدير الفني يحق له الحصول على الشرط الجزائي المقدر بشهرين من راتبه، بخلاف مستحقاته المتأخرة.