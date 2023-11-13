التونسي يبحث عروض الرحيل.. إعلامي يكشف تفاصيل الخلاف بين الأهلي وعلي معلول

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامى سيف زاهر عن تفاصيل الخلاف بين مسئولي النادي الأهلي ونجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي، الدولي التونسي علي معلول.

وخلال تقديم برنامج "ملعب أون تايم" مساء الأحد والمذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال سيف زاهر: "الخلاف حاليًا بين مسؤولى الأهلى وعلى معلول، أن الأهلى يرغب فى تجديد عقد اللاعب لمدة موسم واحد فقط، بينما يرغب معلول فى تجديد عقده لمدة موسمين".

وأضاف الإعلامي: "معلول طلب من وكيل أعماله تأجيل حسم العروض لما بعد كأس العالم للأندية"، مواصلا: "اللاعب يمتلك عرضين للرحيل عن الأهلى فى يناير".

واختتم سيف زاهر: "معلول ينوى طلب من مسؤولى الأهلى الرحيل وديًا، ما لم تكن هناك نية لاستمراره لمدة موسمين".