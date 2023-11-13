بحاجة ماسة للدعاء .. تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الإعلامى أحمد شوبير، عن مستجدات الوضع الطبي الخاص بحالة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى عقب تعرضه لأزمة مفاجأة أثناء تواجده في مقر النادي بالجزيرة مساء يوم الخميس الماضي.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم اليوم الإثنين : " حالة العامري فاروق غير مستقرة وبحاجة ماسة إلى الدعوات ، الساعات الأخيرة شهدت انتهاء عملية جراحية أخرى، ولم تثبت حالته على وضع معين لكنه يفقد وعيه حتى الآن ، وتعود حالته بعض الأوقات البسيطة إلى الاستقرار النسبي.

وقال " حالته بحاجة للمزيد من الدعوات ، الأطباء يفضلوا التمهل حتى الآن تحسبًا لأي تغييرات إيجابية في وضعه ، لكنه لا يزال تحت أجهزة التنفس الصناعية، الجميع على أمل أن يمن الله عليه بالشفاء.

كان سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي قد أكد خلال الساعات الماضية تفاصيل حالته وبداية معاناته قائلاً "العامري شعر بصداع شديد، وتعرض للإغماء، وتوقف القلب لمدة دقائق معدودة، وتم التوجه سريعًا إلى المستشفى القريبة من النادي".

وأضاف: "العامري خرج من العمليات قبل دقائق، وسيخضع لمزيد من الفحوصات والأشعة، ونحتاج للدعاء من الجميع حتى يتجاوز تلك الأزمة الصحية".

وواصل: "حصل ارتفاع في ضغط الدم، وهو ما تسبب في الأزمة الصحية التي حدثت له، وتم اجراء عملية جراحية للتخلص من تجمع دموي، وتم إجراء جراحة آخرى، ويجرى الآن الأشعة، وسيدخل العناية المركزة لمدة 24 ساعة قادمة".