مشوار شباب الأهلي في بطولة الجمهورية بعد انتهاء الجولة 11

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 من تحقيق انتصارًا عريضًا على نظيره مودرن فيوتشر، بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين لأمس الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الجمهورية.





ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 24 نقطة، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز خلال 8 مباريات وتعرضه للخسارة خلال ٣ مباريات.

وفاز الأهلي على بلدية المحلة 1 - صفر، وعلى الجونة 4 - صفر، وعلى السد بأسوان 2 - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - 1، وفاز على إنبي 2 - 1، وعلى المصري 2 - 1، وعلى المقاولون 3 - 1، وخسر أمام غزل المحلة صفر - 1، وأمام سيراميكا صفر - 2، وفاز على زد 3 - 1، وعلى مودرن فيوتشر 5 - 1، مسجلًا 22 هدفًا، مقابل 9 أهداف في مرماه.

وخلال اللقاء تقدم سمير محمد بالتسجيل للأهلي في الدقيقة الأولى، وأضاف علي نادر 3 أهداف «هاتريك»، بينما نجح فيوتشر في تقليص النتيجة ، قبل أن ينجح يسجل سمير محمد في تسجيل هدفه الثاني والخامس للأهلي، إلى أن انتهي اللقاء بفوز الأهلي 5 - 1.

تشكيل الجهاز الفني ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وياسين كامل مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.