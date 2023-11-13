محمد صلاح يزين التشكيل المثالي للجولة 12 في الدوري الإنجليزي

تواجد الدولي المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول في التشكيل المثالي لفعاليات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2023-2024.

ونشرت شبكة “سوفا سكور” العالمية التشكيل المثالي لأبرز نجوم الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي حيث تواجد محمد صلاح في الخط الهجومي.

ووصل مو صلاح لهدفه رقم 10 في الدوري الإنجليزي، ليصبح وصيفا لهدافي المسابقة، بعد النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

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وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ12 في الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: فان دايك، وليندلوف، ودالوت، وزينشينكو.

خط الوسط: ليرما، وبابلو سارابيا، وجيمس وارد براوس.

خط الهجوم: محمد صلاح، ودومينيك سولانكي، ولياندرو تروسارد.

وأكد كلوب في تصريحاته أن محمد صلاح لاعبًا إستاثنئيًا حيث أحرز لهدف الـ200 له في إنجلترا.