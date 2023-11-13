حقيقة عودة ثلاثي الزمالك المعار في يناير

كشف مصطفى الشامي، رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، حقيقة ما تم تداوله عن عودة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم المعار من الزمالك إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت هناك أنباء عن عودة حسام أشرف وماجد هاني وطارق علاء، ثلاثي فريق بلدية المحلة، المعار من الزمالك إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصطفى الشامي في تصريحات تليفزيونية خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090، أن عقد الثلاثي المعار لا ينص على أحقية الزمالك في استعادة خدمات أحدهم في يناير المقبل.

اقرأ أيضًا.. سموحة يرفض التعاقد مع مهاجم الاهلي

وأشار إلى أنه في حال طلب نادي الزمالك قطع إعارة أحد اللاعبين الثلاثة، فإنه سوف يتم مناقشة الأمر مع الجهاز الفني لفريق بلدية المحلة، ثم اتخاذ القرار، مؤكدًا أنه سيعمل على تحقيق مصلحة النادي أولًا في جميع قراراته.