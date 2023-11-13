اخبار الرياضه

ثنائي الاهلي يقترب من الرحيل لحسم صفقة الموسم

0 نشر
0 تبليغ

مارسيل كولر - الأهلي

مارسيل كولر - الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن اقتراب أحد لاعبي النادي الاهلي من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لحسم أحد الصفقات القوية لصالح المارد الأحمر.

وقال شبانة في تصريحات إذاعية ” لجنة التخطيط مستائة بشدة من تراجع نتائج الفريق وتغير قناعات كولر في بعض اللاعبين عقب طلبه عودة صلاح محسن”.

وأضاف”كولر يطلب رحيل صلاح محسن مجددًا ويري أن اللاعب غير مقنع في أدائه ولا ينهي الفرص بشكل جيد”.

اقرأ أيضًا: بيلينجهام على رأس قائمة إنجلترا النهائية لتصفيات يورو 2024

وشدد” كولر طلب أيضًا من مسؤولي الاهلي حيل كريم نيدفيد بعدما طلب عودته من فريق فيوتشر لاتمام صفقة تبادلية مع عمر كمال عبد الواحد في انتقالات يناير المقبلة”.

وتعادل النادي الأهلي مؤخرًا بهدف لمثله أمام فريق الجونة في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الأول في ملعب الجونة في الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة .

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا