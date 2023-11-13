ثنائي الاهلي يقترب من الرحيل لحسم صفقة الموسم

كشف الإعلامي محمد شبانة عن اقتراب أحد لاعبي النادي الاهلي من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لحسم أحد الصفقات القوية لصالح المارد الأحمر.

وقال شبانة في تصريحات إذاعية ” لجنة التخطيط مستائة بشدة من تراجع نتائج الفريق وتغير قناعات كولر في بعض اللاعبين عقب طلبه عودة صلاح محسن”.

وأضاف”كولر يطلب رحيل صلاح محسن مجددًا ويري أن اللاعب غير مقنع في أدائه ولا ينهي الفرص بشكل جيد”.

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وشدد” كولر طلب أيضًا من مسؤولي الاهلي حيل كريم نيدفيد بعدما طلب عودته من فريق فيوتشر لاتمام صفقة تبادلية مع عمر كمال عبد الواحد في انتقالات يناير المقبلة”.

وتعادل النادي الأهلي مؤخرًا بهدف لمثله أمام فريق الجونة في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الأول في ملعب الجونة في الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.