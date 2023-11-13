تصريح مثير من أوسيمين على عرض الهلال السعودي

رد الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نادي نابولي على العروض التي تلقاها في الفترة الماضية من نادي الهلال السعودي للظفر بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ونجح النيجيري أوسيمين في المساهمة بتحقيق نادي نابولي بطولة الدوري الإيطالي التاريخي الموسم الماضي تحت قيادة سباليتي للمرة الثالثة في تاريخه بعدما سجل 23 هدفًا.

ونقل فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في سوق الانتقالات تصريحات أوسيمين بخصوص عرض الهلال قائلًا” كان جنونًا.. كلما قلت لا، زادوا عرضهم المالي مرارا وتكرارا”.

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وشدد: “كان ذلك سيغير حياتي ولم يستسلموا أبدا”.

وأنهى أوسيمين تصريحاته: “لكنني قلت، لا يا شباب، أنا باق”.

وبحسب ما ذكره موقع فوتو ميركاتو، أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض جديد يصل قيمته نحو 180 مليون يورو، للحصول على خدمات الدولي النيجيري وسيواصل المناقشات مع أبطال الدوري الإيطالي.