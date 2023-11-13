سموحة يرفض التعاقد مع مهاجم الاهلي

أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، رفضه للتعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم النادي الاهلي، خلال الفترة المقبلة في حال تم عرض خدماته على النادي السكندري.

أنتوني موديست ظهر بمستوى ضعيف مع النادي الاهلي منذ انضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء، ولم يقدم المردود الجيد مع الفريق ليتلقى انتقادات واسعة.

وأوضح فرج عامر في تصريحات تليفزيونية خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090، أن هناك لاعبين مميزين في الدوري المصري مثل مابولولو وأحمد بلحاج.

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وأشار إلى أن سامسون أكينولا لاعب فريق الزمالك، لو حصل على فرصة سيكون جيدًا، موضحًا أن أنتوني موديست مهاجم الاهلي، حركته ثقيلة، ولم يقدم إضافة للفريق منذ انضمامه في الصيف الماضي.

وأضاف رئيس نادي سموحة: ” إذا تم عرض خدمات موديست علي لن أقبل التعاقد معه، بسبب أنه لا يملك إمكانيات جيدة كما أنه لن يضيف شيئًا، وأيضًا مش هنقدر ندفع راتبه العالي”.