تحديد موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز

تحدد بشكل رسمي، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره الإسماعيلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأعلن نادي بيراميدز تلقيه إخطارًا من لجنة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة في الاتحاد المصري لكرة القدم، بتحديد موعد مباراته أمام الإسماعيلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقررت رابطة الأندية المحترفة المصرية إقامة مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي، يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي.

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وتنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، في سابع جولات الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن فريق بيراميدز سوف يستهل مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التوقف الدولي الجاري.

ويستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي، يوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.