زيزو يوجه رسالة لطفل فلسطيني من محاربي السرطان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك رسالة لطفل فلسطيني من محاربي السرطان، تم نقله إلى إحدى مستشفيات رفح.

يرتدي الطفل الفلسطيني "فراس" قميص الزمالك وقال عبر قناة دي إم سي: "بحب الزمالك وتابعت مباراة الزمالك وبيراميدز وكان كويس، أتوقع الزمالك يفوز بالنهائي، أحب زيزو وشيكابالا، ولابس رقم زيزو".

عرض مراسل القناة مقطع فيديو لـ زيزو موجه للطفل، قال فيه لاعب الزمالك: "فراس ألف سلامة عليك يا بطل وشد حيلك وإن شاء الله تبقى كويس قريب جدا، ربنا يرحم أهلك و يصبرك ويرحم كل شهداء غزة بإذن الله".

أضاف: "انت هنا في مصر كلنا معك وأنا أول واحد وأكيد لو احتاجت أي حاجة أنا هكون موجود بإذن الله".

اختتم زيزو: "ألف سلامة عليك واشوفك قريب وهجيلك وهطمن عليك عشان أنا بحبك زي ما انت بتحبني بالظبط".

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