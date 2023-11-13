موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد فترة التوقف الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

بدأت فترة التوقف الدولي لكرة القدم في أفريقيا والعالم، ويتساءل جمهور النادي الأهلي متى سيعود الفريق للمشاركة في المباريات.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة السابقة ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري المؤجلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلاقي المارد الأحمر منافسه نادي ميدياما الغاني في أولى مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت من الشهر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويتنافس النادي الأهلي مع كل من، شباب بلوزداد ويانج افريكانز وميدياما، في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

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