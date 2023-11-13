قفشة يحقق حلم طفل فلسطيني محارب للسرطان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق محمد مجدي "قفشة" لاعب النادي الأهلي حلم طفل فلسطيني "يوسف" من محاربي السرطان، بنقله إلى إحدى مستشفيات بعد انتهاء الأحداث الجارية في فلسطين.

قال قفشة في مقطع فيديو مسجل للطفل على قناة دي إم سي: "يا حبيبي أخبارك إيه يارب تكون بخير، ربنا يكرمك يا بطل وتقوم بالسلامة وتبقى زي الفل، إن شاء الله يحبيبي أشوفك قريب وعلى خير، مستنيك تبقى زي الفل وتقوم بالسلامة إن شاء الله".

ارتدى الطفل "يوسف" قميص الأهلي وقال إنه مشجع للنادي ويحب جميع اللاعبين.

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