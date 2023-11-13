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فرج عامر يحسم احتمالية انتقال موديست لسموحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على مستوى فريقه هذا الموسم، خلال المشاركة في بطولة الممتاز.

قال فرج عامر في برنامج إذاعي: "سموحة يقدم مستوى جيد منذ بداية الموسم، وأرى أن أسوء مباراة كانت ضد الزمالك التي خسرناها بخمسة أهداف، لأن مينفعش تلعب مع الزمالك بطريقة لعب مفتوحة".

وأضاف "عامر": "لا يوجد نية لتغيير الجهاز الفني، ولدينا ثقة كبيرة في أحمد سامي المدير الفني للفريق، وسوف يستمر في منصبه".

وأكمل: " هناك لاعبين محترفين في الدوري، مستواهم مميز، ولكن موديست باين لكل الناس أن حركته تقيلة جدا عن باقي لاعبي الفريق، وهو حتى الآن لم يقدم أي إضافة للنادي الأهلي منذ التعاقد معه".

وأتم تصريحاته: "أرفض ضم لاعب مثل موديست لفريق سموحة، بسبب أن مستواه قليل ولن يكون إضافة، وأيضا مش هنقدر ندفع راتبه العالي".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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