فابريزيو رومانو يكشف موقف ريال مدريد من التعاقد مع ألفونسو ديفيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يضع ريال مدريد الظهير الكندي ألفونسو ديفيز لاعب نادي بايرن ميونخ من ضمن الأهداف الرئيسية من أجل التعاقد معه في عام 2024. بحسب الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"

وأكد فابريزيو أن النادي الملكي دائما ما يرسل كشافيه لمتابعة اللاعب والإطلاع على آخر أخباره مع نادي بايرن ميونخ، لكن اللاعب لن يغادر ألمانيا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير.

ويتوقف رحيل اللاعب الكندي على موقف البايرن لكن ريال مدريد يقدر ديفيز وسيواصل إرسال الكشافة لتعقبه.

وانضم ديفيز إلى العملاق البافاري في موسم 2018/19 قادما من نادي فانكوفر وايت الأمريكي، في صفقة بلغت قيمتها 14 مليون يورو.