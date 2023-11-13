هل يعلن الزمالك المدرب الجديد في اجتماع اليوم؟ تفاصيل مفاجئة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعا اليوم بمقر النادي الأبيض، لمناقشة بعض القرارات ومنها ملف المدير الفني الجديد.

وعلم موقع الخليج 365، أن هناك اتجاه داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، لتأجيل ملف الإعلان عن المدير الفني الجديد، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليا.

أوضح المصدر: "هناك تفكير، في استمرار معتمد جمال، الفترة المقبلة، والاعتماد عليه لشهر يناير، في ظل عدم وجود سيولة مالية بالعمل الأجنبية حاليا".

أكمل: "الزمالك لم ينتهي حتى الآن من دفع مستحقات الكولومبي خوان أوسوريو، بعد قرار إقالته، لذا من الصعب الإعلان عن مدير فني أجنبي جديد في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن خوان أوسوريو المدير الفني السابق للفريق، تواجد اليوم في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل معرفة موعد الحصول على باقي مستحقاته من الزمالك، بعد قرار إقالته.

اقرأ أيضا:

"يتواجد في اتحاد الكرة".. تحرك عاجل من أوسوريو ضد الزمالك