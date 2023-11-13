موعد مباراة منتخب مصر المقبلة مع جيبوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

بدأت فترة التوقف الدولي لكرة القدم في أفريقيا والعالم، ويخوض منتخب مصر مباراتين خلال تلك الفترة.

ويلاقي المنتخب المصري نظيره جيبوتي في أولى مباريات مرحلة المجموعات من التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026، يوم الخميس المقبل الموافق 16 من الشهر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويتنافس الفراعنة مع كل من، بوركينا فاسو وإثيوبيا وسيراليون، بالإضافة إلى جيبوتي وغينيا بيساو في المجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية لمونديال 2026 القائم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.