ليفربول وأرسنال يلاحقان السيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أمس مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز بتعادل مانشستر سيتي مع تشيلسي بنتيجة 4-4 في قمة الجولة، وواصل السيتي تصدره لجدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

وواصل كل من ليفربول وأرسنال اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث برصيد 27 نقطة، ملاحقة السيتي من أجل خطف صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" ترتيب الدوري الإنجليزي بعد إنتهاء الأسبوع الثاني عشر:

1.مانشستر سيتي - 28 نقطة

2.ليفربول - 27 نقطة

3.أرسنال - 27 نقطة

4. توتنهام - 26 نقطة

5.أستون فيلا - 25 نقطة

6.مانشستر يونايتد - 21 نقطة

7.نيوكاسل - 20 نقطة

8.برايتون - 19 نقطة

9.وست هام - 17 نقطة

10.تشيلسي - 16 نقطة

11.برينتفورد - 16 نقطة

12.ولفرهامبتون - 15 نقطة

13.كريستال بالاس - 15 نقطة

14.إيفرتون - 14 نقطة

15.نوتنجهام - 13 نقطة

16.فولهام - 12 نقطة

17. بورنموث - 9 نقاط

18.لوتون تاون - 6 نقاط

19.شيفيلد يونايتد - 5 نقاط

20. بيرنلي - 4 نقاط

وتستأنف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر، يوم 25 من الشهر الجاري، على استاد الإمارات.

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